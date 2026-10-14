Mahrez trova squadra in Qatar: l’Al-Shamal lo ufficializza

Riyad Mahrez, ufficiale la nuova squadra: l’ex campionissimo del Manchester City riparte dall’Al-Shamal
Nuova avventura per Riyad Mahrez, uno dei calciatori più rappresentativi del calcio africano degli ultimi anni. L’esterno offensivo algerino è stato ufficializzato dall’Al-Shamal, club del campionato qatariota che si assicura così un giocatore di grande esperienza internazionale e dal palmarès prestigioso.
Mahrez approda in Qatar da svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Al-Ahli, società della Saudi Pro League con cui aveva giocato nelle ultime stagioni. Per l’Al-Shamal si tratta di un colpo di assoluto livello, destinato ad aumentare il prestigio e la competitività della squadra.
Al-Shamal, altro colpo di prestigio per il campionato qatariota
L’arrivo di Mahrez conferma la crescente capacità del calcio qatariota di attrarre giocatori di fama internazionale. Dopo diversi innesti di rilievo completati negli ultimi mesi, il trasferimento dell’algerino rappresenta un ulteriore segnale delle ambizioni del movimento calcistico locale.
L’ex stella del Manchester City porta con sé qualità tecniche, leadership ed esperienza maturata ai massimi livelli del calcio europeo, elementi che potrebbero fare la differenza nel campionato qatariota.
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Una carriera ricca di successi
Mahrez arriva all’Al-Shamal dopo aver costruito una carriera straordinaria tra Inghilterra ed Europa. Il momento più iconico del suo percorso resta la storica conquista della Premier League con il Leicester City, una delle imprese più sorprendenti nella storia del calcio moderno.
Successivamente, il fantasista algerino ha vissuto anni di grandi successi con il Manchester City, diventando uno dei protagonisti del ciclo vincente del club inglese. Nel suo palmarès figurano numerosi trofei nazionali e internazionali, conquistati sotto la guida di alcune delle migliori squadre d’Europa.
Tra i titoli più importanti spiccano diverse Premier League, FA Cup, Coppe di Lega inglesi, una Champions League e un Mondiale per Club.
Mahrez, simbolo del calcio algerino
Ai successi ottenuti con i club si aggiungono quelli conquistati con la nazionale. Mahrez è infatti uno dei grandi protagonisti della vittoria della Coppa d’Africa ottenuta dall’Algeria, trionfo che ha consolidato il suo status di leggenda del calcio del proprio Paese.
Nel 2016 è stato inoltre premiato con il Pallone d’Oro Africano, riconoscimento che lo ha consacrato tra i migliori calciatori del continente.
Una nuova sfida in Qatar
L’Al-Shamal punta sull’esperienza e sul talento del classe 1991 per alzare il livello tecnico della rosa e affrontare con ambizione i prossimi impegni stagionali.
Per Mahrez si apre così un nuovo capitolo della carriera, dopo le esperienze in Premier League, Champions League e nel calcio saudita. Il campione algerino proverà ora a lasciare il segno anche in Qatar, mettendo la propria classe al servizio di una squadra che sogna di compiere un ulteriore salto di qualità.