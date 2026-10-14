Abodi avvisa il calcio italiano dopo i ko di Inter e Napoli: «Gli altri vanno più velocemente di noi»

Il ministro per lo sport analizza il momento delle squadre italiane in Europa dopo le sconfitte in Champions League e richiama i club a una riflessione profonda

Le sconfitte di Inter e Napoli in Champions League riaprono il dibattito sul livello del calcio italiano nel confronto con le grandi realtà europee. Dopo i ko dei nerazzurri e degli azzurri nella prima parte della giornata europea, è intervenuto anche Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine della presentazione del Paladino d’Oro alla Camera dei Deputati.

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Il tema centrale è la competitività internazionale dei club italiani. Secondo Abodi, il problema non riguarda soltanto il rendimento delle singole squadre, ma anche la velocità con cui gli altri movimenti calcistici stanno crescendo.

Abodi e il livello del calcio italiano

Il ministro ha spiegato: «C’è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c’è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente di noi».

Una riflessione che arriva in un momento delicato per le squadre italiane impegnate in Europa, chiamate a reagire dopo risultati pesanti e prestazioni che hanno evidenziato difficoltà tecniche, fisiche e strutturali.

Inter e Napoli ko in Champions, la riflessione sui club

Abodi ha invitato i club a non archiviare queste sconfitte come semplici episodi, ma a utilizzarle come punto di partenza per un’analisi più ampia. Il ministro ha aggiunto: «Mi auguro che i nostri club facciano un’analisi per capire le ragioni di questo, perché è evidente che per noi la nazionale è l’elemento principale ed è un indicatore del movimento non secondario».

Il riferimento è anche alla Nazionale italiana, che sta provando a rilanciarsi sotto la guida del commissario tecnico Roberto Mancini. Il percorso degli azzurri diventa così uno specchio importante dello stato complessivo del movimento.

Abodi richiama il movimento italiano

Il ministro ha poi sottolineato il lavoro del ct: «Ringraziamo infatti Mancini per quello che sta provando a ricostruire. Ma giornate come quelle di ieri sono critiche nel senso che devono far crescere, è impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club».

Un messaggio chiaro al calcio italiano: le difficoltà in Champions League devono diventare occasione di crescita, non semplice motivo di allarme.