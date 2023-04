Eredivisie, 28ª giornata in diretta su Mola

Il Feyenoord può allungare contro l’RKC, partite interne e sulla carta facili per Ajax e PSV: 28ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Si apre la 28ª giornata di dell’Eredivisie, e sembra che solo un crollo verticale del Feyenoord possa riaprire il campionato. I rotterdammers (64) hanno otto punti di vantaggio su Ajax e PSV Eindhoven (appaiate a 56) e ben dieci sull’AZ Alkmaar quarto in classifica (54). La massima serie del calcio olandese è in diretta streaming esclusiva su Mola.

Il raggiante Feyenoord di Arne Slot si prepara alle ultime sei partite di un campionato condotto perfettamente sin dall’inizio. La cavalcata finale dei feyenoorders, che volge all’ultimo tratto, passa ora dalla sfida interna contro l’RKC Waalwijk. I gialloblù stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative, ma questo Feyenoord, particolarmente in casa, appare inarrestabile.

Persa (forse definitivamente) la possibilità di vincere il campionato, l’Ajax deve stare attento e guardarsi le spalle. Perché è stato agganciato al secondo posto dal PSV, rimettendo ogni discorso in discussione. La partita di Amsterdam contro il Fortuna Sittard di Burak Yilmaz sembra abbordabile, ma quando ci sono di mezzo i lancieri, quest’anno, nulla è mai scontato. I limburgers sono praticamente già salvi, ma in questa stagione hanno già fermato Feyenoord (1-1 a ottobre) e PSV Eindhoven (2-2 a gennaio).

Gli orizzonti del PSV Eindhoven sono cambiati. Fino a poche giornate fa, la massima aspirazione dei boeren sembrava il terzo posto, ma ora che l’Ajax ha perso punti per strada, i ragazzi di van Nistelrooij si trovano in seconda posizione. E hanno tutta l’intenzione di non abbadonarla. Per farlo, servono tre punti in casa contro l’Excelsior, squadra che è in crisi da mesi e lotta per la salvezza.

AZ Alkmaar-Sparta Rotterdam è una partita ricca di spunti di interesse. I kaaskoppen distano solamente due punti dal secondo posto, ma lo Sparta Rotterdam quest’anno sta facendo molto bene e sarà un osso duro. La seconda squadra di Rotterdam è quasi certa di giocare i playoff per la Conference League, mentre la formazione di casa lotta per un obiettivo ancora più grande.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 8 aprile – ore 20:00 – AZ Alkmaar vs Sparta Rotterdam – telecronaca di Simone Solario

Sabato 8 aprile – ore 20:00 – PSV Eindhoven vs Excelsior – telecronaca di Enrico Zambruno

Domenica 9 aprile – ore 16:45 – Ajax vs Fortuna Sittard – telecronaca di Matteo Nigra+Paolo Rossi

Domenica 9 aprile – ore 20:00 – Feyenoord vs RKC Waalwijk – telecronaca di Simone Indovino+Paolo Rossi