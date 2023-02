Eredivisie, l’Ajax riceve l’RKC: 21ª giornata in diretta su Mola

Il Feyenoord va a Heerenveen, l’Ajax ospita l’RKC e il PSV affronta un Groningen in difficoltà: 21ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Si apre la 21ª giornata di Eredivisie, il campionato più pazzo del mondo è in diretta esclusiva su Mola. La classifica vede il Feyenoord (43) a +2 sull’AZ Alkmaar (41), ma l’Ajax ha accorciato a 40 punti. Per PSV Eindhoven (39) e Twente (37) non sono più ammessi errori.

Dopo la vittoria ai rigori arrivata in settimana contro il NEC in coppa d’Olanda, il Feyenoord vuole tornare a convincere. Sebbene l’Abe Lenstra Stadion possa rappresentare un’insidia, l’Heerenveen è in crisi di risultati e sta facendo fatica a riacquistare il ritmo di inizio stagione. L’ex attaccante del Bologna Sydney van Hooijdonk vorrà rovinare la giornata all’ex squadra di suo padre Pierre.

L’AZ Alkmaar, reduce da due pareggi di fila in campionato e dall’eliminazione dalla coppa contro l’Utrecht, deve rimettersi in carreggiata. L’avversario di turno è l’Excelsior, che contro le big ha sempre imbarcato goleade tranne che in un’occasione: il match d’andata, vinto per 2-1 contro i Kaaskoppen. Pascal Jansen e i suoi uomini sono avvisati.

L’Ajax è tornato a divertirsi e a macinare calcio, e nella sfida interna contro l’RKC Waalwijk non ha intenzione di fermarsi. All’andata finì 4-1 per i lancieri al Mandemakers Stadion con le doppiette di Berghuis e Brobbey, che proprio nell’ultimo turno (5-0 col Cambuur) hanno messo a segno altre due doppiette. Con l’arrivo di Heitinga sulla panchina ajacide, le cose sembrano essere cambiate una volta per tutte.

Per il PSV Eindhoven, la partita in casa contro il Groningen deve essere la prima di una lunga serie di vittorie. Troppi momenti di discontinuità nella stagione hanno impedito alla squadra di van Nistelrooij di essere lì davanti con il Feyenoord, ma occhio al Groningen. La squadra biancoverde ha appena pareggiato 1-1 contro il Twente, che deve solo ringraziare il portiere Unnerstall per essere uscito da Euroborg con un punto in tasca. All’andata finì incredibilmente 4-2 per la Green-White Army, come andrà stavolta?

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 11 febbraio – ore 20:00 – AZ Alkmaar vs Excelsior – telecronaca di Giovanni Esposito

Sabato 11 febbraio – ore 20:00 – PSV Eindhoven vs Groningen – telecronaca di Enrico Zambruno

Domenica 12 febbraio – ore 14:30 – Heerenveen vs Feyenoord – telecronaca di Matteo Nigra+Paolo Rossi

Domenica 12 febbraio – ore 16:45 – Ajax vs RKC Waalwijk – telecronaca di Roberto Ugliono