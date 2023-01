Eredivisie, c’è Feyenoord-Ajax: 17ª giornata in diretta su Mola

Il De Klassikier Feyenoord-Ajax promette spettacolo, il PSV per ritrovarsi affronta il Vitesse: 17ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Con il De Klassikier tra Feyenoord e Ajax, la 17ª giornata di Eredivisie promette spettacolo, come da tradizione. La massima serie del calcio olandese è in diretta streaming su Mola (clicca QUI per la registrazione gratuita). I Rotterdammers sono in testa con 37 punti, a +4 sull’AZ, +5 sulla coppia Ajax–PSV e +6 sul Twente quinto in classifica.

Il big match di giornata è, chiaramente, il tanto atteso De Klassikier tra Feyenoord e Ajax. I lancieri non fanno bottino pieno dal 22 ottobre e l’astinenza da vittorie sta rendendo pesante il clima in quel di Amsterdam. In più, Schreuder contro la capolista dovrà fare a meno di Rensch, espulso nell’ultima gara contro il Twente. Quella del De Kuip è una sfida da non perdere. In primo luogo, perché avrà un peso specifico doppio (è un big match) nell’economia di una classifica imprevedibile. E poi, perché si sfidano le due squadre, al momento, più forti d’Olanda: Feyenoord e Ajax promettono uno spettacolo calcistico senza esclusione di colpi di scena.

Dopo aver conquistato il secondo posto in classifica, l’AZ Alkmaar riceve il Fortuna Sittard. La squadra dell’ex Udinese Julio Velazquez ha già fermato PSV (nell’ultimo turno) e Feyenoord, e pregusta uno sgambetto a un’altra big. La formazione di Pascal Jansen, però, ha ritrovato il suo bomber Vangelis Pavlidis. Che sogna di andare in gol per la quarta partita consecutiva e concedere all’AZ di guardare il De Klassikier da diretto interessato.

Dopo la partenza di Gakpo, il PSV ha raccolto due punti nelle gare con Sparta Rotterdam e Fortuna Sittard. Alla cessione del nuovo attaccante del Liverpool, si è aggiunta in settimana quella di Noni Madueke: il talento ex Tottenham è stato acquistato dal Chelsea per 35 milioni. Sul mercato, i boeren si sono gettati su Danjuma, in uscita dal Villarreal, ma quello che è certo è che van Nistelrooij ha bisogno – subito – di uomini decisivi. La situazione, per la formazione di Eindhoven, è sempre più grigia. E al Philips Stadion arriva il Vitesse, che due settimane fa ha strappato un pareggio ad Alkmaar.

Nel suo inespugnabile fortino, il Twente di Ron Jans accoglie l’Utrecht, che da sei partite a questa parte non conosce il significato della parola “sconfitta”. L’ultimo passo falso dei Tukkers risale però al 9 ottobre, e la squadra di Enschede vuole continuare a dare battaglia alle big nei giochi per il titolo.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 21 gennaio – ore 20:00 – PSV Eindhoven vs Vitesse – telecronaca di Roberto Ugliono+Paolo Rossi

Domenica 22 gennaio – ore 14:30 – Twente vs Utrecht – telecronaca di Andrea Colella

Domenica 22 gennaio – ore 14:30 – Feyenoord vs Ajax – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi

Domenica 22 gennaio – ore 16:45 – AZ Alkmaar vs Fortuna Sittard – telecronaca di Giacomo Righetti