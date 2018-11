La sfida di Eredivisie Feyenoord-VVV Venlo è stata rinviata perché dopo il fischio d’inizio sono scoppiate le luci

Curioso episodio in Eredivisie: l’incontro tra Feyenoord e VVV Venlo, infatti, non si è disputata per un guasto all’impianto di illuminazione dello stadio De Kuip. Le luci, dopo il fischio d’inizio delle 16.45, sono letteralmente scoppiate, costringendo l’arbitro a rinviare il match. A nulla sono valsi gli sforzi dei tecnici per ripristinare l’impianto: i giocatori, che hanno sperato fino all’ultimo di poter terminare la partita, erano già rientrati negli spogliatoi. Il pubblico, così, ha dovuto dire addio all’idea di una domenica all’insegna del calcio giocato, mentre il Feyenoord ha comunicato che la causa del problema risulta ancora sconosciuta.