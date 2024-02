Eredivisie: tra Pavlidis e Gimenez spunta De Jong. Il Psv vuole vincere tutto

In Eredivisie il Psv vuole vincere tutto: De Jong si infila tra Pavlidis e Gimenez. Le statistiche del campionato olandese

Se la corsa per il titolo si può quasi considerare una pratica risolta, con il Psv che dovrà fare ancora un bel tratto di strada, ma che con il +10 in classifica può viaggiare in tutta serenità, c’è una classifica che non dovrebbe riguardare la dominante formazione di Eindhoven. Il condizionale è diventato d’obbligo, perché anche il titolo per il re dei goleador dell’Eredivisie non è più la storia che è stata raccontata per tutto il girone d’andata. E così, tra i due litiganti, sta spuntando un terzo, intenzionato a godere con la forza e la continuità delle sue reti.

I due che finora si sono contesi la leadership sono il messicano Santiago Gimenez e il greco Vangelis Pavlidis. Si sono già affrontati per due volte in campionato e in quei 180 minuti, per la verità, sono stati tutt’altro che all’altezza di quanto fatto in altre gare. Il loro confronto parte da lontano e ha avuto alcune tappe molto significative.

1) 2ª giornata. Con un gol nella partita inaugurale e una doppietta nella successiva, Pavlidis va in posizione solitaria, inseguito da una pletora di 10 giocatori. Come quelle fughe che si fanno all’inizio, giusto per saggiare la reazione del gruppo.

2) 4ª giornata. La coppia è già bella che composta. I bomber di Az Alkmaar e Feyenoord hanno già messo a segno 5 reti. Una media di una rete a gara e poco più che manterranno in maniera piuttosto costante.

3) 8ª giornata. Significativo di come la sfida sia vibrante. Doppietta di Gimenez, gol di Pavlidis, l’attaccante campione d’Olanda va a +2 e guarda il rivale e tutti gli altri dall’alto in basso,

4) 13ª giornata. Nel continuo gioco dei sorpassi e di weekend dove entrambi vanno a segno, il messicano supera il greco di 1 gol grazie a una tripletta in Excelsior-Feyenoord. Peraltro il rivale va anche a lui a bersaglio, ma non basta per tenere la vetta.

5) 17ª giornata. Si chiude il girone d’andata con la seguente situazione: Santiago 19 reti, Vangelis 18. Un po’ tutta l’Europa discute se andare a comprarli già adesso, opzionarli per il futuro o pensarci a stagione finita. I due restano dove sono

6) 20ª giornata. Ultimo turno. Si gioca Az Alkmaar-Feyenoord, vincono i Rotterdammers 1-0, segna Wieffer. Gimenez appare stanco, sbaglia anche goffamente alcune cose che di solito gli riescono. Pavlidis, che adesso è a quota 20 e ha superato di un gol il collega, si danna l’anima a legare il gioco davanti, ricevendo però pochi palloni e non quelli giusti. Rallentando il ritmo delle segnature entrambi, che pure resta elevato e di tutta considerazione, si voltano indietro e vedono arrivare Luuk de Jong. L’esperto bomber del Psv ha toccato le 18 reti, 3 delle quali nelle ultime 2 gare. Ma vuoi vedere che quest’anno nella città della Philips si vanno a vincere anche i premi individuali?