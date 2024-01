Eriksson, i tifosi del Liverpool lo vogliono in panchina per la partita delle Leggende

I tifosi del Liverpool vogliono Sven Goran Eriksson sulla panchina dei Reds per la partita delle Leggende contro l’Ajax

Il mondo del calcio si è stretto attorno a Sven Goran Eriksson dopo che l’allenatore svedese, ex della Lazio, ha annunciato che il cancro al pancreas gli lasciava solo un anno di vita. In una intervista recente a Sky Sport UK, il tecnico ha detto che il suo grande rimpianto era di non aver mai allenato il Liverpool: «Sono tifoso del Liverpool. Ho sempre desiderato allenarlo – ha rivelato il tecnico – ovviamente non succederà ma ne resterò un tifoso» e, come riportato sempre dall’emittente televisiva, i tifosi dei Reds starebbero spingendo per convincere il club a realizzare questo desiderio.

Il 23 marzo ad Anfiled si giocherà una partita tra le leggende del Liverpool e quelle dell’Ajax. Per l’occasione i tifosi vorrebbero vedere l’allenatore sulla panchine delle leggende inglesi e il club starebbe valutando di concedergli questa panchina celebrativa. «Accetterei ovviamente, è sempre stato il mio sogno – ha commentato a il tecnico nel corso del programma Good Morning Britain – Ci sarebbero tanti bravi ex calciatori. Se non succedesse, comunque, sarei felice lo stesso, ho avuto la fortuna di allenare tante ottime squadre e nazionali».