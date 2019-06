Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha smentito ogni trattativa per portare Ersoy in Salento

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha smentito l’offerta e la trattativa per portare in Salento, Ersoy.

Ecco le sue parole: «Ersoy? Nessuna offerta ufficiale, al momento è un giocatore fuori dai nostri parametri. Non abbiamo formulato proposte ufficiali, è un calciatore interessante ma per adesso non ci stiamo pensando».