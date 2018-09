Roma, fiducia a Di Francesco… fino a un certo punto: rispunta Montella

Roma: nessun pericolo di esonero per Di Francesco, ma la società comincia a valutare eventuali alternative per la panchina. Spuntano anche i nomi di Montella, Blanc e Donadoni

Al momento la possibilità di un esonero è tutt’altro che concreta, ma sicuramente la posizione di Eusebio Di Francesco, rispetto a un mese fa, sulla panchina della Roma è molto più precaria: inutile negarlo. Un avvio di campionato parecchio difficile e, più di tutto, idee tattiche confuse e per il momento infruttuose, hanno portato i giallorossi a riflettere sul futuro. Un futuro che per l’ex Sassuolo sarà, almeno per qualche settimana, ancora saldamente assicurato in giallorosso: prima c’è la ripresa del campionato dopo la sosta internazionale, poi l’esordio di Champions e qualche partita importante. Nel mentre la Roma valuterà eventuali alternative a Di Francesco, senza mettere pressione alcuna al tecnico, reduce da un terzo posto e da una semifinale di Champions League lo scorso anno. Tanto quanto basta ad avanzare ancora un po’ di credito.

Dovesse poi maturare la decisione di un addio, i giallorossi prenderebbero in esame le opportunità del mercato allenatori al momento: resta il sogno Antonio Conte (ancora tecnicamente sotto contratto col Chelsea), che però avrebbe un costo non indifferente. Piuttosto si valuterebbero possibilità decisamente più accessibili a stagione in corso: l’eventuale ritorno di Vincenzo Montella, reduce dal doppio esonero da Milan e Siviglia lo scorso anno, potrebbe essere intrigante sotto il profilo tattico. Montella, ex bandiera romanista da giocatore, aveva già traghettato i giallorossi all’inizio della sua carriera da tecnico nel 2011, per poi non essere riconfermato a causa di alcuni presunti screzi con la dirigenza di allora. Anche però il nome dell’ex Paris Saint-Germain Laurent Blanc potrebbe interessare per il profilo internazionale del club. Da non sottovalutare infine l’eventuale candidatura di Roberto Donadoni, ex Bologna.