Esonero Fonseca, confronto con la società della Juventus

Lo scialbo pareggio con la Juventus ha fatto di nuovo parlare di esonero Fonseca in casa Milan

Esonero Fonseca in vista? Secondo La Gazzetta dello Sport, la posizione del tecnico portoghese appare tranquilla nonostante lo 0-0 di San Siro contro la Juventus seguito da fischi assordanti dai tifosi del Milan.

Post gara c’è stato un confronto tra Ibrahimovic, Furlani e Fonseca per capire quello che non ha funzionato. Filtra però ottimismo circa la permanenza dell’ex Lille per le gare contro Slovan Bratislava ed Empoli.