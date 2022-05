Esonero Mazzarri, Cagliari verso la soluzione interna: la scelta

Si vocifera ancora in merito all’esonero del tecnico Walter Mazzarri: Giulini si è convinto della soluzione interna. Le ultime

Continuano le voci in merito all’ipotetico esonero di Walter Mazzarri dopo la pesantissima sconfitta di ieri contro il Verona. La panchina del tecnico del Cagliari sembrerebbe in bilico a poche giornate dalla fine del campionato.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter ufficiale, non si escluderebbe la soluzione interna per la panchina rossoblù: il presidente Tommaso Giulini prende in considerazione l’ipotesi Alessandro Agostini.