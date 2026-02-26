Connect with us
Juventus News

Espulsione Kelly Juve Galatasaray, l’UEFA spiega il rosso diretto al difensore: «Ha messo a repentaglio l’incolumità dell’avversario!»

10 ore ago

Espulsione Kelly Juve Galatasaray, l’UEFA ha fornito questa spiegazione dopo il rosso diretto al difensore bianconero. Ecco il comunicato

La Juventus mastica amaro al termine di una notte europea intensa ma purtroppo infruttuosa. Il successo casalingo per 3-2 ottenuto all’Allianz Stadium contro il Galatasaray non è bastato per compiere l’impresa e ribaltare il pesantissimo 5-2 subìto nella gara di andata in Turchia. A pesare come un vero e proprio macigno sul destino europeo dei piemontesi è stata l’inferiorità numerica maturata all’inizio della ripresa, un episodio che ha tagliato le gambe a una rimonta che fino a quel momento sembrava clamorosamente alla portata.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’episodio chiave al VAR: il rosso a Lloyd Kelly

Il momento che ha svoltato e cambiato definitivamente l’inerzia del match si è verificato al 48′ minuto di gioco. Lloyd Kelly è stato allontanato dal campo dopo una lunga e complessa on field review.

Il direttore di gara, inizialmente orientato a estrarre il secondo cartellino giallo, è stato richiamato dal VAR. Dopo aver rivisto attentamente le immagini sul monitor a bordo campo, l’arbitro ha trasformato la decisione in un’espulsione diretta, lasciando la squadra torinese in dieci uomini nel momento di massimo sforzo offensivo.

A poche ore dalla conclusione della rovente sfida calcistica, la UEFA ha diramato una nota ufficiale per motivare la severa scelta arbitrale e cercare di placare le forti polemiche scaturite. Nel comunicato istituzionale si legge testualmente: Il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell’avversario, mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità”.

Secondo il massimo organismo calcistico europeo, l’intervento con i tacchetti esposti sulla delicata articolazione tibio-tarsica del difensore britannico è stato ritenuto particolarmente pericoloso, giustificando appieno il provvedimento disciplinare estremo. Nonostante il grande cuore gettato oltre l’ostacolo dai compagni, il passivo accumulato all’andata e l’uomo in meno hanno spento definitivamente i sogni di gloria. Il cammino nella competizione si interrompe dunque ai playoff: nello spogliatoio resta la consapevolezza di aver dato tutto, ma brucia il rammarico per una gestione degli episodi che ha penalizzato oltremodo il gruppo.

