Estonia, Tunjov: «La SPAL mi ha preso subito ed è iniziata una bellissima storia per me»

Georgi Tunjov ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Estonia e l’Italia. Queste le sue parole riportate da TMW.

«Non c’è un giocatore che voglio sfidare, già l’anno scorso ho avuto la possibilità con la SPAL. Però è evidente che per me abbia un valore importante, questa partita, perché gioco in una squadra italiana. Tutti gli amici mi vogliono vedere in questa partita, poi vedremo domani in campo. Com’è successo? Come capita nel calcio, la squadra ha contattato il mio procuratore per farmi fare un provino. Mi hanno preso subito, è iniziata una bellissima storia per me, sono arrivato qui. L’anno scorso? Non so cosa dire, non potevo mai immaginare che succedesse tutto così veloce, sono contentissimo di essere qui».