Eto’o: «Se Messi dovesse lasciare il Barcellona, bisognerebbe cambiare il nome al club»

Samuel Eto’o ha parlato ai microfoni di Tyc Sports del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona. Le parole dell’ex compagno di squadra dell’argentino riportate da AS.

«A Messi voglio bene come un figlio e mi auguro il meglio per lui ma bisogna fare di tutto perché finisca la sua carriera al Barcellona. A Barcellona abbiamo la fortuna di avere il miglior giocatore del mondo e di tutti i tempi. Se Messi lasciasse Barcellona, bisognerebbe cambiare nome alla squadra. Ho sofferto molto per la sconfitta contro il Bayern, non solo per Leo ma per tutta la squadra. Chi non ha giocato a calcio non può capire».