Danimarca-Finlandia, prima partita del Gruppo B di Euro 2020, è stata sospesa per emergenza sanitaria.

Il motivo è il malore avuto in campo da Christian Eriksen che è stato soccorso con defibrillatore e massaggio cardiaco.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021