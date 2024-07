Euro 2024, scontri tra le tifoserie prima di Olanda-Inghilterra

Scontri tra le tifoserie di Olanda e Inghilterra in centro a Dortmund a poche ore dalla semifinale di Euro 2024 – VIDEO

Ore di tensione quelle che hanno preceduto la seconda semifinale di Euro 2024, Olanda-Inghilterra. Nel pomeriggio infatti ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie.

⛔ Fuera violentos del fútbol Así fue el ataque de aficionados de Países Bajos a un bar lleno de hinchas ingleses en la previa de la semifinal de la #Euro2024 pic.twitter.com/Sx3PtFrrs1 — MARCA (@marca) July 10, 2024

In città, come riportato da Sportmediaset, sono arrivati oggi 75 mila olandesi a Dortmund, in netta superiorità rispetto agli inglesi, che come si vede in queste immagini, hanno aggredito dei tifosi inglesi seduti ad un bar e anche il personale del locale.