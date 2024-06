Euro 2024, i primi verdetti: Germania e Svizzera agli ottavi, Ungheria terza a 3 punti

I primi verdetti di Euro 2024: la Germania passa prima nel gruppo A, alle sue spalle la Svizzera seconda e poi Ungheria terza a 3 punti

Sono arrivati i primi verdetti di Euro 2024. Si è chiuso il Gruppo A che ha visto la Germania chiudere per prima, con il pareggio arrivato nel recupero contro la Svizzera, seconda.

Al terzo posto si qualifica l’Ungheria, in un finale pazzo contro la Scozia, grazie alla rete al 100′ di Csoboth e che segna il tetto per le terze a quattro punti. Se domani l’Italia riuscirà a qualificarsi come seconda conoscerà allora il nome della sua prossima avversaria, che è la Svizzera.