Europa League, Grifo: «Tornare in Italia? Qui sto bene»

Le parole di Vincenzo Grifo in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra Friburgo e Juventus di Europa League

Vincenzo Grifo, giocatore del Friburgo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve in Europa League. Una partita delicata per lui, italiano di passaporto, ma senza aver mai giocato in Italia. Di seguito le sue parole.

LA SUA GARA PIÙ IMPORTANTE – «Ho fatto tante gare in Nazionale che sono andate bene, con un paio di gol. Sono da tanti anni che sono in azzurro: i tifosi sanno il mio nome, non si tratta però di me, della squadra. Sono felice di essere qui. Speriamo di fare una bella partita».

SE VORREBBE GIOCARE IN ITALIA – «Sto bene qui, in estate ho rinnovato, la squadra mi supporta, la città mi stima. La Serie A è un sogno, l’ho detto tante volte ma lo era da bimbo. A Friburgo sto bene e stiamo facendo molto bene, stiamo facendo una bellissima stagione ed è la cosa importante: sono in forma e voglio dimostrarlo domani».

