Sorteggio Europa League: gli accoppiamenti degli ottavi

Europa League, il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della competizione con Roma, Milan e Atalanta tra le protagoniste

A Nyon c’è stato il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League. Tra le squadre sono presenti anche le italiane Milan, Roma e Atalanta. I nerazzurri sono testa di serie avendo superato il girone al primo posto, mentre per rossoneri e giallorossi sono serviti i playoff per accedere a questa fase della competizione. Ecco dunque come verranno composte le varie sfide con i due gruppi: teste di serie e non.

Sorteggio Europa League, le teste di serie

Di seguito l’elenco delle otto teste di serie che hanno superato i rispettivi gironi al primo posto:

Atalanta (ITA)

(ITA) Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Sorteggio Europa League, le non teste di serie

Dopo i playoff, con la sfida di ritorno giocata nella serata di giovedì, sono uscite anche le altre otto squadre che vanno a comporre il quadro delle 16 formazioni pronte a giocarsi gli ottavi di finale. Di seguito le non teste di serie:

Benfica

Milan

Friburgo

Qarabag

Roma

Sparta Praga

Marsiglia

Sporting Lisbona

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Di seguito gli accoppiamenti degli ottavi di finale con le gare d’andata il 7 marzo mentre il 14 quelle di ritorno:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

Sorteggio Europa League: orario e dove vederlo

Il sorteggio degli ottavi di finale della Europa League è in programma per venerdì 23 febbraio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. L’evento avrà luogo alle 12:00. Il sorteggio sarà trasmesso su Dazn e Sky e in streaming su NOW e Sky Go. Sarà possibile seguirlo anche nelle rispettive App scaricabili per Pc, Smartphone e Tablet. E sarà attiva anche una diretta streaming sul canale Youtube della UEFA.