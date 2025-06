Europei Under 21 2025: date, calendario, risultati

Dall’11 al 28 giugno in Slovacchia si disputerà il torneo continentale giovanile, giunto alla 25ª edizione: Europei Under 21 2025

La Slovacchia ospiterà dall’11 al 28 giugno gli Europei Under 21 2025, 25ª edizione della competizione calcistica continentale giovanile. Si tratta della terza edizione con 16 squadre partecipanti. Fra le partecipanti anche l’Italia Under 21 del Ct. Carmine Nunziata.

QUANDO E DOVE SI GIOCA

Gli Europei Under 21 2025 si giocheranno dall’11 al 28 giugno 2025 in 8 città della Slovacchia e altrettanti stadi. La Fase a gironi inizierà mercoledì 11 giugno e terminerà mercoledì 18 giugno, mentre la Fase ad eliminazione diretta inizierà sabato 21 giugno con i quarti di finale e terminerà con la finalissima di sabato 28 giugno.

FASE A GIRONI: 11-18 giugno

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA: 21-28 giugno

LA FORMULA

La formula degli Europei Under 21 2025 prevede la partecipazione di 16 squadre, divise in quattro gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate accedono ai quarti di finale.

Nel caso in cui due o più squadre termino a pari punti nello stesso girone, si utilizzeranno i seguenti criteri per determinare la posizione in classifica:

maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate;

maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate.

Qualora dopo aver utilizzato i criteri precedenti, ancora due o più squadre si trovassero in parità, sarebbero stati applicati nuovamente i criteri da 1 a 3, prendendo in considerazione gli scontri tra queste squadre rimanenti. In caso di ulteriore parità si applicheranno i seguenti criteri:

migliore differenza reti nell’intero girone;

maggior numero di reti segnate nell’intero girone;

più basso punteggio disciplinare (classifica fair play) calcolato così:

ogni cartellino rosso diretto: +3 punti; ogni cartellino rosso da doppia ammonizione: +3 punti; ogni cartellino giallo: +1 punto; più alta posizione nel ranking UEFA Under-21 vigente al momento del sorteggio.

Se però due squadre con gli stessi punti e lo stesso numero di goal segnati e subiti, si affrontano nell’ultima giornata del girone e al termine dei tempi regolamentari vengono a trovarsi ancora in parità, con nessuna altra squadra del girone classificatasi a pari punti, il regolamento prevede che si calcino i tiri di rigore tra le due squadre per determinarne la migliore classificata.

Per tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità si batteranno i tiri di rigore.

STADI EUROPEI UNDER 21 2025

Le partite degli Europei Under 21 2025 si disputeranno in 8 stadi di 8 diverse città:

Tehelné pole (Bratislava): 22.500 spettatori;

22.500 spettatori; Stadión Anton Malatinského (Trnava): 18.200 spettatori;

18.200 spettatori; MOL Aréna (Dunajská Streda) : 12.700 spettatori;

: 12.700 spettatori; Kosická futbalová aréna (Kosice): 12.555 spettatori;

12.555 spettatori; Stadión pod Dubnom (Zilina): 10.897 spettatori;

10.897 spettatori; Stadión Sihot (Trencin): 10.000 spettatori;

10.000 spettatori; Stadio pod Zoborom (Nitra): 7.480 spettatori;

7.480 spettatori; Futbal Tatran Aréna (Presov): 6.500 spettatori.

GIRONI EUROPEI UNDER 21 2025

Il sorteggio dei Gironi della fase finale degli Europei Under 21 2025 si è svolto presso lo Slovak Philharmonic Reduta Building di Bratislava mercoledì 4 dicembre 2024:

GRUPPO A

Spagna

ITALIA

Romania

Slovacchia

GRUPPO B

Repubblica Ceca

Inghilterra

Germania

Slovenia

GRUPPO C

Francia

Georgia

Polonia

Portogallo

GRUPPO D

Danimarca

Finlandia

Olanda

Ucraina

CALENDARIO EUROPEI UNDER 21 2025

Fase a Gironi

GRUPPO A

1ª GIORNATA

Mercoledì 11 giugno, ore 18.00, Slovacchia-Spagna

Mercoledì 11 giugno, ore 21.00, ITALIA-Romania

2ª GIORNATA

Sabato 14 giugno, ore 18.00, Spagna-Romania

Sabato 14 giugno, ore 21.00, Slovacchia-ITALIA

3ª GIORNATA

Martedì 17 giugno, ore 21.00, Romania-Slovacchia

Martedì 17 giugno, ore 21.00, Spagna-ITALIA

CLASSIFICA GRUPPO A

GRUPPO B

1ª GIORNATA

Giovedì 12 giugno, ore 21.00, Repubblica Ceca-Inghilterra

Giovedì 12 giugno, ore 21.00, Germania-Slovenia

2ª GIORNATA

Domenica 15 giugno, ore 18.00, Inghilterra-Slovenia

Domenica 15 giugno, ore 21.00, Repubblica Ceca-Germania

3ª GIORNATA

Mercoledì 18 giugno, ore 21.00, Slovenia-Repubblica Ceca

Mercoledì 18 giugno, ore 21.00, Inghilterra-Germania

CLASSIFICA GRUPPO B

GRUPPO C

1ª GIORNATA

Mercoledì 11 giugno, ore 21.00, Portogallo-Francia

Mercoledì 11 giugno, ore 21.00, Polonia-Georgia

2ª GIORNATA

Sabato 14 giugno, ore 21.00, Portogallo-Polonia

Sabato 14 giugno, ore 21.00, Francia-Georgia

3ª GIORNATA

Martedì 17 giugno, ore 18.00, Georgia-Portogallo

Martedì 17 giugno, ore 18.00, Francia-Polonia

CLASSIFICA GRUPPO C

GRUPPO D

1ª GIORNATA

Giovedì 12 giugno, ore 18.00, Ucraina-Danimarca

Giovedì 12 giugno, ore 21.00, Finlandia-Olanda

2ª GIORNATA

Domenica 15 giugno, ore 18.00, Danimarca-Finlandia

Domenica 15 giugno, ore 21.00, Olanda-Danimarca

3ª GIORNATA

Mercoledì 18 giugno, ore 21.00, Danimarca-Finlandia

Mercoledì 18 giugno, ore 21.00, Olanda-Ucraina

CLASSIFICA GRUPPO D

Fase ad eliminazione diretta

QUARTI DI FINALE

Sabato 21 giugno, ore 18.00, 1A-2C [Q1]

Sabato 21 giugno, ore 21.00, 1C-2A [Q2]

Domenica 22 giugno, ore 21.00, 1B-2D [Q3]

Domenica 22 giugno, ore 21.00, 1D-2B [Q4]

SEMIFINALI

Mercoledì 25 giugno, ore 18.00, Q1-Q2 [S1]

Mercoledì 25 giugno, ore 21.00, Q2-Q3 [S2]

FINALE

Sabato 28 giugno, ore 21.00, S1-S2