Evair sull’Atalanta: «Sempre bello vederla vincere. In Brasile è molto seguita»

Le dichiarazioni dell’ex centravanti dell’Atalanta Evair, ritornato a Bergamo accolto dal grande affetto di tutto il mondo nerazzurro

Ai canali ufficiali dell’Atalanta, l’ex centravanti nerazzurro Evair ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

«E’ sempre bello vedere l’Atalanta vincere: lo stadio è diventato più bello, la curva sempre calda. Questa squadra gioca bene, ci sono delle partite dove la Dea riesce a regalare grandissime soddisfazioni. In Brasile è molto seguita l’Atalanta: tutto questo bellissimo. Tra la mia Atalanta e questa chi vince? Con me c’era Ferron, Nicolini, Stromberg, Caniggia: hanno fatto l’Atalanta forte, sarebbe bellissimo riproporre questa sfida. All’inizio ho avuto difficoltà, poi dopo ho capito cosa significava essere giocatori dell’Atalanta, e poi siamo cresciuti come calciatori e come uomini. Qui ho imparato tanto».