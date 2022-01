Everton, oggi la scelta del nuovo allenatore: in tre in corsa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Colloqui finali oggi in casa Everton per scegliere il nuovo allenatore che sostituirà Benitez

Dopo l’esonero di Rafa Benitez, l’Everton è ancora senza allenatore e in questa sosta per le Nazionali deciderà il da farsi. Secondo quanto riportato da Sky Sports, oggi dovrebbe essere la giornata decisiva con i colloqui finali.

In lista sarebbero rimasti in tre: Duncan Ferguson, attuale traghettatore dei Toffees, Frank Lampard e Vitor Pereira. Quest’ultimo, però, non avrebbe raccolto i favori della tifoseria.