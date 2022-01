Evra: «Ho giocato con calciatori gay, in ogni squadra ce ne sono almeno due»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Patrice Evra, ex terzino di Juve e Manchester United, ha parlato del tema dell’omosessualità nel mondo del calcio: le dichiarazioni

Intervistato da Le Parisien, Patrice Evra ha parlato così dell’omosessualità nel mondo del calcio.

DICHIARAZIONI – «Quando ero in Inghilterra, hanno portato qualcuno a parlare con la squadra dell’omosessualità. Alcuni dei miei colleghi hanno detto “è contro la mia religione, se c’è un omosessuale in questo spogliatoio, deve lasciare il club” e altri commenti. A quel tempo, dissi, “stai zitto”. Ho giocato con giocatori gay. Faccia a faccia, si sono aperti con me perché hanno paura di parlare diversamente. Ci sono almeno due giocatori per club che sono omosessuali ma nel mondo del calcio, se lo dici, è finita».