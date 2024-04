Stasera Eredivisie in campo: la sottile inquietudine del Psv

L’analisi sulla sfida di questa sera tra l’Excelsior e la capolista assoluta Psv. Tutti i dettagli in merito

É di nuovo tempo di campionato in Olanda, alle prese con un turno infrasettimanale. La giornata numero 28 comincia stasera e ha il suo fulcro alle ore 20 con la gara tra Excelsior e Psv (diretta su Mola Tv). Terzultima contro prima, ma dopo quanto visto nel weekend appena trascorso il pronostico è tutt’altro che scontato. O meglio, lo sarò se la formazione guidata da Bosz ritroverà lo smalto che finora l’ha caratterizzata e che nella prima sconfitta nel torneo dell’ultima partita non si è visto. Il 3-1 incassato dal Nijmegen ha prodotto l’avvicinamento del Feyenoord a 7 punti. E per le modalità ha preoccupato.

Il Psv ha dilapidato il vantaggio di Bakayoko con una serie di errori non da lui. Ha iniziato Veerman, che si è fatto rubare palla in una costruzione dal basso e ha procurato il rigore del pareggio. Ha proseguito Benitez, che ha respinto sui piedi di Sano un pallone gestibile diversamente e determinando così il 2-1. La difea si è fatta poi sorprendere in velocità in occasione del 3-1. Infine, De Jong, si è fatto parare dallo specialista Cillessen il rigore del possibile 3-2. Se si tratta di una legittima pausa dopo un ritmo ad altissimi livelli o se è l’inizio di una difficoltà imprevista lo si capirà oggi. Perché non approfittare della seconda peggiore difesa del torneo sarebbe motivo di forte preoccupazione per una squadra abituata a segnare valanghe di gol.