FA Cup, finale con il pubblico: l’ipotesi della Football Association per poter far entrare 20mila persone a Wembley

In uno stadio di 90mila persone un po’ di pubblico potrà entrare, con le dovute precauzioni. La Football Association, infatti, starebbe pensando di aprire la finale di Fa Cup per poter far tornare gradualmente i tifosi allo stadio.

Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, l’associazione inglese potrebbe concedere 10mila posti ad ogni squadra che raggiungerà la finalissima, rispettando tutte le regole del distanziamento sociale.