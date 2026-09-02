Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese: prende il posto dell’esonerato Giampaolo

Fabio Pecchia nuovo allenatore della Cremonese: sostituisce l’esonerato Giampaolo. Per il tecnico è un ritorno sulla panchina dei grigiorossi

La Cremonese decide di cambiare passo in questo avvio di stagione e sceglie di affidare la propria guida tecnica a Fabio Pecchia, chiamato a rilevare la panchina a seguito del sollevamento dall’incarico di Marco Giampaolo. Nella giornata odierna il tecnico metterà la firma in calce al nuovo accordo contrattuale con la società grigiorossa per poi dirigere la prima seduta d’allenamento con il gruppo al centro sportivo Giovanni Arvedi. Si tratta di un cambio di rotta repentino ma considerato indispensabile dalla dirigenza per dare una scossa immediata all’ambiente ed avviare un pronto riscatto nel campionato cadetto.

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Le ragioni dell’esonero di Giampaolo ed il ritorno sul campo dello Zini

La decisione drastica da parte dei vertici del club lombardo è maturata in seguito ai risultati deludenti raccolti nei primi impegni ufficiali della Serie B. Le due sconfitte consecutive subite nelle prime due giornate del torneo hanno infatti compromesso irreparabilmente la posizione di Giampaolo, rendendo del tutto vano il momentaneo entusiasmo generato dal bel successo per 2-0 conquistato in Coppa Italia ai danni del Parma. Per Fabio Pecchia si tratta di un gradito ritorno sull’ombra del Torrazzo: il mister aveva già guidato con ottimi risultati la Cremonese nella stagione 2021/22, lasciando un ricordo estremamente positivo sia nella tifoseria sia all’interno del contesto societario.

Il riscatto di Pecchia dopo l’esperienza vissuta a Parma

L’avventura più recente sul rettangolo di gioco per l’allenatore nativo di Formia risale alla parentesi sulla panchina del Parma, esperienza terminata con l’esonero formalizzato il 17 febbraio 2025 a margine di quattro battute d’arresto di fila nel campionato di Serie A. La chiamata della società cremonese rappresenta quindi per il tecnico un’opportunità di rilancio ideale all’interno di un ambiente che conosce già alla perfezione.

Obiettivi e prospettive per la risalita in Serie B

L’innesto di Pecchia risponde alla precisa volontà della dirigenza di ripartire da un profilo pragmatico, dotato di un’identità tattica ben definita e capace di valorizzare il materiale umano a disposizione. Il nuovo corso grigiorosso punta ad azzerare le insicurezze palesate nelle uscite d’esordio, lavorando intensamente sull’organizzazione difensiva e sul cinismo sotto porta per conquistare quanto prima i primi punti della stagione e riagganciare le posizioni di vertice della classifica.