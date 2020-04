Fabregas campione vero: ecco il gesto del centrocampista del Monaco

Cesc Fabregas si è sempre distinto per la sua classe in campo. Con questo gesto dimostra di essere anche un grande uomo

Cesc Fabregas compie un gesto da vero campione. Il centrocampista scuola Barcellona, attualmente al Monaco, ha infatti aiutato degli anziani in difficoltà in questo momento difficile.

Come riportato da Elconfidencial, la casa di riposo Verge del Remei vicino Barcellona ha reso noto che 13 dei 32 pazienti sono positivi al Coronavirus. Altri 15 anziani risultati negativi sono stati messi in isolamento in un hotel. Fabregas ha annunciato che pagherà tutte le spese dei 15 ospiti.