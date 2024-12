Fabregas: «Partita importante contro il Venezia per la salvezza. Formazione? Ho deciso che giocherà quel giocatore»

L’allenatore del Como Fabregas ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida di salvezza contro il Venezia

LE PAROLE – «Certamente è una partita importantissima. Vale tre punti come le altre, però mentalmente, a livello motivazionale, domani un’eventuale vittoria potrebbe ribaltare la nostra situazione. Zampano è un treno, Oristanio, Busio, Pohjanpalo sono tutti giocatori molto, molto forti. Di Francesco è un allenatore positivo, che cerca un calcio di dominio e estetico. Già quando era calciatore nella Roma giocava sempre bene, un grande uomo di calcio. Belotti e Cutrone? Ho deciso chi giocherà. La squadra non sa ancora niente, non ho ancora comunicato le mie decisioni. È sempre possibile che Andrea parta titolare, è un grandissimo giocatore che ha fatto tanti gol in Serie A. È anche vero che Patrick sta facendo bene, nonostante non stia facendo gol. La mia responsabilità, come allenatore, è scegliere sempre il meglio per la squadra; secondo me siamo più stabili con una punta rispetto a due. Infortuni? L’obiettivo è avere Alberto Moreno al 100% per il Lecce, ha uno stiramento al flessore. Starà fuori circa 2-3 settimane. Sergi sta recuperando molto velocemente, se tutto procede per il verso giusto dovrebbe tornare per la partita contro la Roma. Probabilmente tornerà con il gruppo mercoledì»