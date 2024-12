FANTACALCIO – IL CONSUMISMO DI BONUS

Ci sono i fantacreator e gli influencer.

Ci sono le guide al fantacalcio, i consigli di giornata, le scommesse per il mercato.

C’è un’enorme e incessante induzione al bisogno di bonus.

Ne vogliono tutti, sempre di più, e non basta mai.

Questa inclinazione eccessiva alla ricerca di +3.

Questa idea sbagliata di felicità legata al possesso di gol e assist.

Il consumismo di bonus.

Il vero pericolo di questa società: moderna e fantacalcisticamente industrializzata.

Sta a noi proteggerci da tale fenomeno economico-sociale.

Dobbiamo difenderci dall’ossessione per il possesso e l’accumulo di bonus materiali, che genera ansia e insoddisfazione.

Valorizziamo le esperienze e le relazioni interpersonali.

Celebriamo la pazienza. Godiamo della natura che ci sta intorno, come vedere un Coco passeggiare libero, o ammirare un Vojvoda selvatico.

Apprezziamo le piccole cose. Come raccogliere un Thorsby sulla spiaggia, tenendo per mano il nostro Pinamonti.

La vita è tutta qui. Basta consumismi irresponsabili.

La vita è uno zero a zero in un bel pomeriggio al mare.

Insieme. Felici. Vanoli.