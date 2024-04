Fantacalcio, Butt (I Pinguini Tattici Nucleari): «Quando vinsi con Antenucci…»

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fantacalcio. Ecco i consigli di Butt, il chitarrista de I Pinguini Tattici Nucleari, tifoso dell’Atalanta

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fantacalcio. Ecco i consigli di Butt, il chitarrista de I Pinguini Tattici Nucleari, tifoso dell’Atalanta.

PASSIONE FANTACALCIO – «Pensi che una volta l’ho anche vinto. Sono passati alcuni anni perché ricordo che mi imposi grazie a una doppietta di Antenucci che era alla Spal. Ora sono secondo in classifica a due punti dalla vetta».

CHI HA DELL’ATALANTA – «La coppia di portieri, Carnesecchi-Musso. Poi ho Scamacca che sta crescendo tanto non solo perché fa gol, ma anche a livello di giocate e di tattica. Grazie a Gasp. Quindi Ederson e De Keteleare. Avevo il sentore che il belga potesse far bene. Purtroppo non sono riuscito a prendere Scalvini, ma ho anche Hien e Holm»