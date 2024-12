FANTACALCIO – IL FANTACALCISTA “VLAHOVIC”

Ogni Fantacalcio nasconde un tipo di giocatore che assomiglia particolarmente ai principali protagonisti del gioco in sé

E’ antropologicamente provato che per ogni modo di interpretare il gioco del fantacalcio esiste una perfetta corrispondenza con un giocatore della Serie A, il quale, se non facesse il calciatore, ma appunto il fantacalcista, si comporterebbe esattamente così come racconteremo di seguito.

Il fantacalcista “Vlahovic” è quello che fa il fantacalcio solo dallo scorso anno, alla fine del quale è arrivato a premi e da allora pensa di essere uno dei migliori fantacalcisti d’Europa.

E’ nuovo della lega e non ha amicizie di lunga data, crede di essere ammirato per la sua bravura ma in realtà sta antipatico un po’ a tutti. Schiera la formazione prima degli altri, è inflessibile su ogni aspetto del regolamento di lega e si arrabbia con chi non prende la cosa seriamente come lui. Non partecipa ai momenti di cazzeggio in chat, ma visualizza ogni messaggio immediatamente.

Partecipa a ogni fantacalcio a cui viene invitato e conosce a memoria le rose di tutti i suoi avversari. Alle cene di lega arriva elegante e va via prima perché ha un’altra compagnia di fantacalcio che lo sta aspettando.

Quando segue le partite non reagisce ai gol degli avversari, ma festeggia con decisione a ogni suo minimo bonus esclamando “lo sapevo!” e sentendosi in questo modo confermato sempre di più nella sua personale convinzione di essere uno dei migliori fantacalcisti d’Europa.