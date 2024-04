FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 31: Duvan Zapata

Minacciosamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Duvan Zapata.

Bellanova: -Eccolo che arriva.

Milinkovic Savic: -Girati! Fai finta di non vederlo.

Zapata: -Ehi ragazzi! …Ragazzi?

B -Ah, ciao Duvan.

Z -Allora, che si dice?

MS -No, niente. Cose nostre. Ti dispiace? E’ un discorso un po’ personale…

Z -Ah… va beh… certo, scusate…

B -Insopportabile.

MS -Sì, davvero. Chi si crede di essere poi.

B -Guardalo, guardalo! Subito a salutare il mister… ma che buffone!

MS -Come fa a non vergognarsi mi chiedo io.

B -Basta, mi ha veramente stufato.

B -Ehi, cocco della mamma, mi passi il pallone o no?

Z -Scusa?

MS -Ti ha chiesto se gli passi il pallone.

Z -C’è qualche problema, ragazzi?

B -No, solo ci chiedevamo se gli lucidi anche le scarpe al mister? O gli porti il giornale la mattina?

Z -Eh??

MS -La vuoi finire o no con ‘sto atteggiamento? Guarda che non ti danno una medaglia, eh.

B -Sì, ci hai stufato. La stagione è finita, lo vuoi capire? Nessuno ha più voglia di allenarsi, finiamo le partite che ci sono ancora e stop. Basta sbattoni. Il mister continua a romperci le palle, prima parlava di Europa League, adesso di Conference League… tutte stron*ate! Ci siamo salvati, bella storia, mo basta!

Z -Ma che volete da me?!

MS -Tu continui ad allenarti come se dovessi prepararti per i quarti di Champions! Alle partite giochi alla morte! Gol, occasioni, lotti come un pazzo! Ma la finisci o no! E poi così noi sembriamo tutti delle mezzeseghe…

B -Sì. La devi smettere di giocare bene e soprattutto la devi smettere di segnare. Ti ho fatto un cross l’altra sera, ormai a tempo scaduto, così tanto per fare e tu dovevi proprio buttarla dentro in quel modo? Dopo un pareggio conquistato così chi lo sentiva il mister in settimana “Dai, dobbiamo crederci!” e via dicendo… per carità! Per fortuna ho rimediato lasciando la palla agli altri all’ultimo secondo…

MS -Sei stato un grande, fratello.

Z -Ragazzi, voi non state bene! Ma che discorsi sono?! Io sto facendo semplicemente il mio lavoro.

B -Ascolta, bello. Te l’abbiamo detto con le buone. Ti conviene capirlo così, fidati. Altrimenti ti consiglio di guardarti le spalle in partitella…

Z -Voi siete pazzi, me ne vado.

MS- Provaci! Non abbiamo finito con te.

Z- Ah no?

B -Lascialo andare, Vanja. Vedrai che stavolta l’ha capita.