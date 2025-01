FANTACALCIO – LA MAGIA DEL NATALE

C’è un personaggio a cui credono solo più le persone che amano i giochi come il fantacalcio.

Un personaggio arrivato d’inverno, a fine dicembre.

Un personaggio con carisma, dal look sgargiante.

Un personaggio partito da un paese lontano, non da solo, ma con tanti operosi assistenti.

Un personaggio in grado di dare la felicità a grandi e piccini.

Ma soprattutto un personaggio capace di trasformare dei pacchi in stupendi regali.

Grazie Babbo Conceicao per questi nuovi Theo e Leao del Milan, così belli e luccicanti.

Se hai fatto sorridere persino Ibra-grinch-ovic puoi davvero tutto.