FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 31: Federico Chiesa

Polemicamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Federico Chiesa.

Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo qui in Toscana ospiti a casa dell’ennesima vittima di una truffa fantacalcistica, che ci ha contattato per denunciare, seppur in forma anonima, l’accaduto. Andiamo a conoscere quest’uomo sfortunato ma coraggioso.

-Lei come tanti altri fantacalcisti è stato truffato da Federico Chiesa, è esatto?

-Sì, esatto.

-Può dirci com’è andata?

-In pratica il giocatore ha iniziato la stagione alla grande, con 4 gol nelle prime 5 giornate, una media più che ottima.

-Inaspettata, si potrebbe dire. Tant’è che in molti che hanno fatto l’asta a campionato già iniziato ne sono stati condizionati e hanno ulteriormente alzato il prezzo che già non era per nulla contenuto. Lei era uno di questi?

-Ecco, sì.

-E poi cos’è successo?

-Eh, che nelle successive 25 ha fatto 3 gol in totale.

-Bella fregatura.

-Eh sì. Diciamo che non c’è da fare i complimenti al ragazzo.

-Proprio no, in effetti. Quali possono essere secondo Lei le cause di questo rendimento sotto le aspettative? Colpa del suo allenatore?

-No! No, no, no. Fermi, no. Trovate un commento dove il ragazzo dice che è colpa del suo allenatore…

-No certo, però se i bonus non arrivano…

-Ma Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Io non mi permetto di dire a un giornalista come si fa il giornalista.

-Non capisco questo cosa c’entri con il discorso di Chiesa…

-Eh, ma uno fa le domande. Io le domando a Lei, come si fa il giornalista?

-No, ma io le avevo chiesto di Chiesa, come mai sono arrivati solo 3 gol in 25 partite…

-Lei mi faccia una domanda più intelligente e io le rispondo.

-Io stavo solo cercando di capire…

-No, ma non dovete capire voi. Voi dovete fare solo le domande. Tanto cosa capite?

-Sì… Ecco è evidente la frustrazione di quest’uomo, amici che ci seguite da casa.

-Oh, ecco, questa è una cosa intelligente.

-Grazie… vuole fare un appello al giocatore?

-Sì. Lei si intende di cavalli?

-In che senso, scusi?

-E di basket?

-Senta, facciamo noi al posto suo un appello, rivolgendoci al signor Chiesa e invitandolo a ottemperare agli impegni presi. La prossima giornata ci si aspetta una grande prestazione condita dal classico gol dell’ex.

-Esatto, è molto semplice. Non lo rendete complicato.

-Meglio di no… Grazie. E’ stato davvero coraggioso. Può dirci il suo nome?

-Eh no. Halma. Avevate detto che sarei rimasto anonimo.

-Certo, ma a noi basta anche solo un soprannome, un diminutivo…

-Ah, va bene. Potete chiamarmi Max allora.

-…Max? Lei è sicuro sicuro di essere un fantacalcista? No, niente, non importa. Grazie ancora per la sua testimonianza. Qui da Livorno è tutto, la linea torna allo studio.