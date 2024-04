Paolo Faragò: «Il Fantacalcio, che passione. Ma ho una squadra materasso…»

Paolo Faragò, ex calciatore di Serie A, ha parlato delle sue passioni tra cui quella per il Fantacalcio a La Gazzetta dello Sport

Paolo Faragò ha dovuto smettere col calcio a soli 31 anni per un problema all’anca. L’ultima maglia indossata è stata quella del Como e adesso si è inventato una nuova professione. Gli è rimasta forte la passione del Fantacalcio. Ecco i suoi consigli, raccolti da La Gazzetta dello Sport.

AZIENDA VINICOLA – «Si chiama Tenute Faragò. Faccio Malvasia secca, bovale, cannonau e vermentino. L’azienda è a Serdiana».

TIFO – «Novara, la città d’adozione e di Irene, perché io sono nato a Catanzaro, e Cagliari, restano le squadre del cuore. Le seguo da sempre. Da bambino ero interista»

VITTORIA AL FANTA – «Una sola volta, non ricordo neppure quando. La mia squadra si chiama Eminflex perché è una squadra materasso».

BARELLA – «Costava troppo. Lo vorrei sempre. Prima non lo prendevi per i gialli, oggi sforna gol e assist. Ho Rabiot Loftus-Cheek, Pereyra, Colpani, Politano e Kostic. E in difesa Danilo e Cambiaso. Per ora va bene»