Farris: «Serve vincere per continuare a sperare per lo Scudetto; turnover? Speso tante energie» - Calcio News 24

Le parole di Massimiliano Farris, viceallenatore dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro il Verona

Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Inter Verona. Di seguito le parole del viceallenatore nerazzurro.

COSA CAMBIA DOPO LA VITTORIA DEL NAPOLI – «Cambia che dobbiamo vincere per tornare a tre punti, altrimenti non possiamo continuare a sperare. Non dipende più da noi, però quello che può dipendere da noi è rimanere agganciati, quindi fare la partita di oggi, che è importante, e vincere. Nella scelta di questa sera c’è solo un giocatore di Movimento che aveva giocato con il Barcellona che ha vinto, poi per il resto dieci cambi».

TURNOVER VERSO IL BARCELLONA – «In questo periodo abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali, quindi la scelta era di non mettere a rischio i giocatori che hanno dato tantissimo nella partita di Barcellona. D’altra parte ci aspettiamo risposte importanti dai ragazzi che vanno in campo, siamo sicuri che ne sono consapevoli anche loro e quindi ci aspettiamo un’ottima prestazione».