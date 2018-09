Vince il cuore: la Lega verso la deroga alla fascia da capitano pro-Astori

La Lega verso il via libera alla deroga alla Fiorentina per la fascia da capitano commemorativa di Astori: nell’assemblea del 12 potrebbe arrivare l’accordo dopo il dibattito degli ultimi giorni

Alla fine – se tutto va come da previsione – il cuore dovrebbe battere il freddo regolamento. La Lega di Serie A dovrebbe dunque concedere la deroga al regolamento per la Fiorentina in ricordo di Davide Astori: ai capitani viola (al momento German Pezzella su tutti) potrebbe dunque essere permesso l’uso della fascia celebrativa in ricordo dell’ex difensore, scomparso nel marzo scorso dopo un improvviso malore in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. La decisione segue le discussioni – spesso polemiche – degli ultimi giorni che avevano visto da una parte i fautori del nuovo regolamento di Lega, dall’altro i difensori del ricordo dell’ex capitano della Fiorentina, gli uni contro gli altri.

È da questa stagione che infatti, lo ricordiamo, in Serie A vi è l’obbligo per i capitani di indossare una fascia unica standard uguale per tutti e fornita direttamente dalla Lega. Niente più personalizzazioni insomma, nemmeno quando di mezzo – come nel caso viola – c’è solo l’intento di ricordare chi è venuto tragicamente a mancare. Nelle prime tre giornate di campionato la Fiorentina (ma non solo) aveva dunque trasgredito al regolamento: Pezzella era sceso più volte in campo con la fascia celebrativa di Astori scatenando una marea di chiacchiere e dubbi. Negli ultimi giorni poi l’apertura, sancita anche ieri da più parti, ad una deroga per la formazione viola che permettesse di mantenere il ricordo dell’ex capitano senza però contravvenire a nessuna regola. Nell’assemblea di Lega del prossimo 12 settembre, riportano stamane i giornali, si dovrebbe trovare l’accordo ufficiale e finale.