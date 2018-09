Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha ammesso che i giocatori Viola pagheranno le multe, ma il capitano non indosserà la fascia omologata

Il nuovo regolamento della Lega, che ha voluto omologarsi alla Premier League, imponendo una fascia unica per tutti i capitani delle società di Serie A continua a tenere banco. Molti giocatori hanno già protestato contro tale decisione ed alcuni capitani, nelle prime tre gare di campionato, hanno comunque deciso di scendere in campo con le fasce personalizzate. Anche oggi dal ritiro della Nazionale italiana ci sono state nuove proteste, in particolare il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha affermato che la fascia della squadra Viola dedicata al defunto capitano del club toscano, Davide Astori, non si tocca. Le multe da parte del giudice sportivo, ha spiegato il giocatore, verranno pagate, ma la fascia indossata da German Pezzella rimarrà quella dedicata ad Astori. La decisione della Lega, quindi, di sanzionare sin dalla prossima giornata i capitani negligenti non spaventa i giocatori della Fiorentina.