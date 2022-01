Fazio fa causa alla Roma: muro alle offerte della Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Federico Fazio non ha alcuna intenzione di passare alla Salernitana. Il difensore avvia anche una causa verso la Roma

Come riferito dal Corriere dello Sport, Federico Fazio ha avviato una causa verso la Roma. Il difensore, che non è ancora stato convocato fin qui da Mourinho, ha infatti più volte richiesto il reintegro in squadra, senza ottenere il via libera.

Rifiutate le offerte della Salernitana, l’argentino vuole ora restare a Trigoria. Dal canto suo, il club, è pronto a far valere il diritto di escludere un giocatore dalla rosa, al quale ha comunque messo a disposizione campi e un preparatore per rimanere in forma.