Ferguson Bologna: «Peccato per la beffa finale, meritavamo di più; Dominguez? Sta facendo bene, raccoglie quanto seminato»

Le parole di Lewis Ferguson, centrocampista e capitano del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro la Roma

Lewis Ferguson ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Bologna contro la Roma. Di seguito le sue parole.

«Oggi abbiamo fatto bene. Peccato aver preso gol nell’ultima azione della partita: forse meritavamo qualcosa in più, non sono felicissimo per il risultato finale. Dominguez? Sta facendo molto bene. Lavora in allenamento e raccoglie in campo ciò che semina in settimana»