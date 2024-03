Feyenoord-Utrecht, l’Eredivisie si può riaprire

Tutto sulla sfida tra Feyenoord e Utrecht che potrebbe riaprire la lotta al titolo in Eredivisie. I dettagli

Potrebbe essere un weekend che va a riaprire un campionato che sembrava ormai deciso. Ieri sera il Psv ha conosciuto la prima sconfitta in Eredivisie, perdendo 3-1 sul campo del Nijmegen. Non è bastato il vantaggio di Bakayoko alla capolista. L’ex Genoa Schone dal dischetto, Sano e Sow hanno confezionato un clamoroso 3-1, non attutito da De Jong che ha fallito il rigore per accorciare le distanze.

Oggi, alle ore 14.30, i campioni dOlanda del Feyenoord hanno la possibilità di ridurre da 10 a 7 i punti di distacco dalla formazione di Eindhoven, purché al De Kuip non falliscano l’appuntamento e battano l’Utrecht. La gara è visibile in diretta su Mola Tv alle ore 14.30