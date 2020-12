FIFA Fair Play Award: salva la vita a un calciatore, premiato Mattia Agnese

Il FIFA Fair Play Award è stato assegnato a Mattia Agnese, giocatore dell’Ospedaletti Calcio. Queste le sue parole

Il FIFA Fair Play Award è stato assegnato a Mattia Agnese, giocatore dell’Ospedaletti Calcio che il 25 gennaio 2020 durante una partita di calcio contro la Cairese ha salvato la vita al suo avversari Matteo Briano.

NON SONO UN EROE – «L’unica cosa che pensavo in quel frangente era cercare di salvare la vita ma non sono un eroe. Io sono sempre lo stesso Mattia di sempre. Io spero di diventare un calciatore mi sto allenando sodo».