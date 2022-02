FIFA, iniziato l’incontro con l’associazione degli agenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via l’incontro tra la FIFA e le associazioni degli agenti per formulare nuove regole deontologiche

E’ iniziato il tavolo organizzato dalla FIFA con le associazioni degli agenti. Tra le idee quello di apportare nuove norme deontologiche per salvaguardare il lavoro degli agenti. Tra le proposte ci sono: una Camera degli agenti che deciderà determinate controversie, il rilascio della licenza di agente alle sole persone fisiche, il pagamento delle commissioni degli agenti tramite la Fifa Clearing House, l’applicazione di sanzioni a clienti che lavorano con agenti privi di licenza.

A margine ha parlato anche il responsabile FIFA degli agenti, Luís Villas-Boas Pires, le sue parole come riportate dall’ANSA:

«Vorremmo ringraziare le associazioni degli agenti che hanno partecipato e per il loro contributo positivo al dialogo. C’è un obiettivo comune in termini di innalzamento degli standard etici e professionali di questo ruolo, a tutela dei giocatori e nell’ottica di promuovere una maggiore solidarietà e omogeneità contrattuale. Si tratta di salvaguardare l’integrità dello sport e garantire il corretto funzionamento del sistema per i trasferimenti».