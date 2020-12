FIFA Men’s World 11: la formazione dell’anno. C’è Cristiano Ronaldo

E’ stata svelata la formazione migliore del 2020 secondo la FIFA: presenti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco lo schieramento

Nel corso delle premiazione per la FIFA The Best è stata svelata la formazione migliore dell’anno. Poche sorprese per una formazione stellare che vede i migliori calciatori nel loro ruolo di questo 2020.

In porta Alisson del Liverpool, difesa a 4 schierata con Alexander Arnold, Sergio Ramos, Van Dijk e Alphonso Davies. A centrocampo De Bruyne, Thiago Alcantara e Kimmich. Davanti un tridente da sogno con Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo.