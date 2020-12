FIFA the Best, i candidati al giocatore dell’anno: c’è Cristiano Ronaldo

La FIFA ha svelato i tre finalisti candidati al premio di giocatore dell’anno: sfida a tre tra i soliti noti e Robert Lewandowski

I soliti noti, ovvero Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, candidati al premio per il The Best FIFA Men’s Player. Ovviamente c’è anche Robert Lewandowski, vero mattatore del 2020 con la vittoria di Champions League e Bundesliga con il Bayern Monaco.

Il vincitore sarà svelato il prossimo 17 dicembre nella cerimonia nella casa della FIFA di Zurigo, con Gullit come presentatore.