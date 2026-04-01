FIGC, Gravina convoca per domani una riunione con tutte le componenti del calcio. Cosa può succedere

FIGC, summit convocato da Gravina: domani l’incontro con tutte le componenti. Tutti i dettagli e le ultimissime notizie

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha convocato per domani 2 aprile una riunione straordinaria con tutte le componenti del calcio italiano: Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Asso Allenatori e rappresentanti dei calciatori. La decisione arriva dopo la terza mancata qualificazione consecutiva della Nazionale alla Coppa del Mondo, un fallimento che impone una riflessione profonda sul futuro del movimento.

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La sconfitta decisiva è arrivata il 31 marzo nella finale playoff contro la Bosnia-Erzegovina. L’Italia era partita bene, trovando il vantaggio al 16’ con Moise Kean, ma l’espulsione di Alessandro Bastoni al 41’ ha cambiato radicalmente l’inerzia della partita. In inferiorità numerica per oltre un tempo, gli Azzurri hanno subito la pressione dei padroni di casa, che hanno trovato l’1-1 con Tabakovic al minuto 79, trascinando la sfida ai supplementari e poi ai rigori.

Dal dischetto, gli errori di Pio Esposito e Cristante hanno condannato l’Italia all’eliminazione, aprendo una nuova crisi sportiva e istituzionale. La riunione convocata da Gravina sarà quindi un passaggio cruciale per analizzare le cause del fallimento e valutare le prossime mosse della Federazione in un momento tra i più delicati degli ultimi anni.