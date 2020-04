FIGC, inviato il protocollo di ripresa ai ministri di Sport e Salute

La FIGC ha inviato il protocollo di ripresa ai ministri di Sport e Salute: ora si attendono le valutazioni per ricominciare gli allenamenti

Gabriele Gravina ha inviato il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio. Il fascicolo, spedito al ministro dello Sport (Spadafora) e a quello della Salute (Speranza), contiene al suo interno tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti.

Il documento studiato dalla commissione medico scientifica della Federcalcio con l’aiuto di esperti del settore sarà valutato dai due ministeri. Come riporta l’Ansa, il protocollo è frutto frutto del gruppo di lavoro presieduto dal prof. Paolo Zeppilli.