Fiorentina, Amrabat: «Abbiamo dei tifosi fantastici e ho voglia di vincere qualcosa»

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al portale The Athletic.

PAROLE – «Si dice che quando hai 26 anni stai oltrepassando il periodo migliore della tua carriera. Mi sento bene e ho grande esperienza alle spalle dopo aver giocato tante partite importanti. La Fiorentina? Siamo ancora in ballo sia in Coppa Italia che in Conference League, abbiamo dei tifosi fantastici e ho voglia di vincere qualcosa. Alla fine della carriera contano i trofei. Firenze? In questa città è impossibile dire di no a una foto o ad un autografo: qui ti viene dato tanto amore ed è giusto ripagarlo».