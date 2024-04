Fiorentina, Barak: «Vogliamo ottenere un buon risultato»

Antonin Barak, calciatore della Fiorentina, ha parlato della sfida che vedrà i Viola affrontare il Viktoria Plzen

Antonin Barak ha parlato in conferenza stampa della sfida della sua Fiorentina contro il Viktoria Plzen, valevole per i quarti di finale di Conference League.

COMPETIZIONE – «Io guardo dal punto di vista della squadra e vedo una stagione simile alla scorsa. Come squadra siamo partiti meglio, io personalmente no per i problemi che ho avuto. Ho ricercato quella condizione fisica che ti serve, ci vuole un po’ di tempo. Però guardo al presente. Mi godo tutto tantissimo e spero che possiamo continuare a fare prestazioni che portino anche a risultati importanti. Ora penso solo a questo e sono contento di essere qua con la squadra, domani abbiamo una grande partita, vogliamo fare una prestazione e ottenere un risultato positivo verso Firenze»

VIKTORIA PLZEN – «Se non erro non sono mai arrivati ai quarti in una competizione europea: questo dice tutto, vogliono battere il record e vincere anche contro di noi. Noi siamo arrivati con ambizione e rispetto, ma vogliamo vincere e passare il turno. In tutti i modi. Tutti hanno nella testa quanto visto lo scorso anno: non devi mollare, anche all’ultimo secondo tutto può cambiare. Siamo pronti per domani al 100%»

AVVICINAMENTO – «Domani ci saranno tutti, membri della famiglia e amici. L’atmosfera sarà particolare, Plzen è una realtà conosciuta in Repubblica Ceca per il calore dei tifosi. Per questo sarò ancora più motivato. Se ho dato dei consigli ai miei compagni? Alcuni me l’hanno chiesto, ma oggigiorno le informazioni sono ovunque, quindi ho solo dovuto confermare i loro dati»

MOTIVAZIONI – «Crediamo in noi stessi e di poter arrivare almeno allo stesso punto dell’anno scorso. Questo ci ha dato più fame per ripeterci, per questo la motivazione è perfetta, dipende solo da noi in che modo riusciremo a metterla in campo».